Військовослужбовці та їхні сім'ї матимуть право на пільговий відпочинок у санаторіях

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 285, зареєстрованих у сесійній залі.

У відповідній статті 11 "Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу" встановлюється, що військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та члени їхніх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом міністрів.

Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їхнього віку).

Водночас, зі статті виключається положення про те, що пільги, передбачені першим реченням абзацу першого пункту, надаються військовослужбовцям та членам їхніх родин за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.