Батькам-вихователям у сімейних дитбудинках можуть надати право на декретну відпустку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 281, зареєстрованого у сесійній залі.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект спрямовано на законодавче закріплення права батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Так, законопроектом, зокрема, у Кодексі законів про працю встановлюється, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

У Законі "Про відпустки", зокрема, визначається, що підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.