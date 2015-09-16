Температура повітря в житлах має бути не нижчою за 18°С - МОЗ

Як поінформували УНІАН у МОЗ, на виконання пункту 27 Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/2016 та його проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 809-р, Міністерство охорони здоров`я України надало рекомендації щодо можливого зниження мінімально допустимої температури у житлових приміщеннях з 18°С до 16°С.

Фахівці наголосили, що питання щодо зниження мінімально допустимої температури повітря у житлових приміщеннях до 16 °С не дуже коректне, оскільки відсутні інші параметри мікроклімату, зокрема вологість. Виходячи з того, що в житлових приміщеннях мешкають дорослі, діти та люди похилого віку (в тому числі хворі) були проаналізовані основні нормативні документи, в яких розглядається питання мікроклімату закритих приміщень.

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Розглянувши відповідні нормативні документі та рекомендації, зроблений висновок, що розрахункова температура повітря в житлових кімнатах не повинна бути нижчою за 18°С. Більш низькі температури у приміщеннях (особливо у зоні дихання дітей на висоті 1 м від підлоги, де температура повітря буде нижче ніж запропоновані 16 °С), можуть сприяти переохолодженню організму людини (за рахунок збільшення тепловтрат при диханні повітрям з температурою 16 °С, збільшення тепловтрат за рахунок зниження температури огороджувальних конструкцій), що буде сприяти загостренню хронічних захворювань та виникненню захворювань органів дихання та розповсюдженню інфекційних захворювань. Крім того, зниження температури повітря у житловому приміщенні може призвести до порушення нормативного повітрообміну (за рахунок утеплення вікон та балконних дверей) та збільшення вологості у приміщеннях квартири. Це також може спричинити ураження огороджувальних конструкцій пліснявими грибами, що є ризиком виникнення алергічних захворювань і захворювань органів дихання.

У МОЗ зазначили, дане питання було опрацьовано спільно із Інститутом гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМУ.