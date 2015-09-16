Затримано вантаж із засобами протезування для терористів "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, автомобіль з вантажем було зупинено поблизу селища Перше Травня Красноармійського району Донецької області.

Машина рухалася у напрямку тимчасово окупованої терористами території поза межами встановлених пунктів пропуску. Під час обшуку автотранспорту співробітники спецслужби виявили партію ортопедичних засобів протезування орієнтовною вартістю 200 тис євро.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб причетних до організації незаконного постачання вантажу на тимчасово контрольовану терористами територію.