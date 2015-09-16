Медикам підвищать зарплату на 19%

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

«За першим розрядом у нас фактично всі висококваліфіковані працівники, а це і вчителі, і лікарі, і культура, отримають не плюс 13% до діючого рівня заробітної плати, а отримають майже плюс 19%», - сказав він.

За словами прем'єра, мінімальний рівень приросту заробітних плат у бюджетній сфері, а також пенсій становитиме 13%.

Також Яценюк відзначив, що нова тарифна сітка передбачає встановлення в конкретних цифрах підвищення соціальних стандартів.

«Постанова (про затвердження нової тарифної сітки – УНІАН) почне діяти з моменту ухвалення змін до закону про державний бюджет. Тобто парламент проголосує за державний бюджет – і відразу постанова почне діяти», – відзначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ініціював підвищення з 1 вересня соціальних стандартів, яке стосуватиметься 12,5 млн громадян, і передав до парламенту відповідні зміни в державний бюджет для подальшого затвердження.

Зокрема, мінімальна заробітна плата буде підвищена до 1378 грн, а мінімальна пенсія – до 1074 грн. Крім того, буде підвищено зарплату працівникам бюджетної сфери. При цьому мінімальний рівень підвищення зарплат і пенсій становитиме 13%.