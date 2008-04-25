Кофеїн захищає від раку шкіри

Учені Державного університету Нью-Джерсі /США/ відкрили захисні властивості кофеїну, який діє як своєрідний "екран" від сонця, блокуючи пошкодження шкіри шкідливою ультрафіолетовою радіацією. Онкологи вважають, що речовина може використовуватися проти розвитку раку шкіри.

Лабораторним мишам давали протягом 1-2 тижнів питну воду з додаванням кофеїну і піддавали опромінюванню UVB. Концентрація доз кофеїну дорівнювала 3-5 чашкам кави в день для людей. Також американські медики встановили, що кофеїн у складі сонцезахисних засобів під дією сонця теж викликає смерть пошкоджених клітин.