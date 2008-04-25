Через 25 років кількість діабетиків збільшиться на 150%

У країнах світу, що розвиваються, проживає близько 80% діабетиків. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я припускають, що в наступних 25 років число хворих збільшиться на цілих 150%. В першу чергу це відбудеться в Африці й Індії. Навіть за подальших 10 років смертельні випадки зростуть на 50%, якщо не будуть зроблені термінові профілактичні заходи.

Діабет після серцево-судинних і онкологічних захворювань стоїть на третьому місці безпосередніх причин смерті. Через постійний підвищений вміст цукру в крові розвиваються важкі ускладнення, такі як сліпота, гангрена кінцівок, ниркова недостатність, інфаркти й інсульти.

Що стосується ускладнень, то у хворих цукровим діабетом вони зустрічаються у 70-80% чоловік, а при тривалому перебігу хвороби – навіть у 100%.

Міжнародна федерація діабету оцінює, що минулого року близько 4 млн чоловік померли в результаті захворювання діабетом.

Ці показники навіть вищі, ніж кількість смертельних випадків від ВІЛ і СНІДу і майже в чотири рази вищі, ніж смертність від малярії.

"Для попередження високої смертності від діабету в бідних країнах міжнародні служби охорони здоров`я повинні перш за все сконцентрувати зусилля на наданні населенню необхідного лікування і своєчасного медичного обстеження", – вважають дослідники.

Що стосується України, то сьогодні на обліку знаходяться приблизно мільйон хворих цукровим діабетом, але насправді таких хворих в 2,5 разу більше, повідомляють українські експерти.

Часто від цієї хвороби вмирають діти, оскільки захворювання було діагностовано надто пізно. "На жаль, в даний час діабет діагностується пізно, і діти все ще вмирають від діабету. За даними англійських учених, кількість дітей, хворих цукровим діабетом віком до 5 років, збільшилася в 5 разів з 1985 по 2004 рік. В Україні сьогодні 7 900 дітей хворих цукровим діабетом. Щорічно 6 наших маленьких співвітчизників вмирають", – сказала голова Ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко.

Найбільш швидкі темпи розповсюдження діабету – серед дітей до 14 років, а останніми роками цей показник став рости і серед дітей віком до 6 років.

За словами фахівця, діабет є майже найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі, і цією хворобою може захворіти дитина будь-якого віку.

"З метою виявлення хворих осіб починається скринінг населення Київської області. Проведення такого скринінгу необхідне, щоб якомога раніше виявити хворобу і запобігти передчасній смерті. До того ж лікування своєчасно виявленого діабету є дієвим засобом збереження державних коштів", – додала Очеретенко.