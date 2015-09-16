Верховна Рада завтра розгляне питання про звільнення Квіташвілі

Про це поінформував перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Пан Вощевський вже виступав у парламенті з приводу своєї відставки, є також позиція фракції «Самопоміч», що пан Квіташвілі також повинен виступити з парламентської трибуни. Ми підтримуємо цю позицію і вважаємо, що вона є європейською, коли чиновник виступає не тільки при призначенні, а й при відставці, та доповідає, що він зробив за час перебування на посаді.

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Квіташвілі повинен бути звільнений. Потрібно шукати кандидатуру на посаду міністра, потрібно затверджувати концепцію реформування медичної галузі, зараз це питання стоїть в порядку денному засідання Ради реформ при президентові України, і ми будемо рухатися згідно цього плану», – зазначив Кононенко.

Крім того, Кононенко заявив, що завтра до сесійної зали парламенту може бути винесений проект закону щодо зниження ренти для газовидобувних підприємств.

«Сьогодні на засіданні Комітету з питань податкової та митної політики будуть винесені чотири законопроекти щодо зниження ренти на видобуток газу, на розгляді яких наполягала фракція «Батьківщина». Один з цих документів буде прийнятий за основу. Ми домовилися, що автори інших законопроектів зможуть долучитися до доопрацювання базового законопроекту і стати його співавторами. Якщо сьогодні комітет прийме консолідоване рішення, завтра я буду просити голову Верховної Ради включити цей законопроект до порядку денного як невідкладний. Якщо не буде заперечення залу, буду пропонувати голосувати за цей законопроект за основу і в цілому», – заявив Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня ВР не змогла відправити у відставку Вощевського: з третьої спроби за його звільнення проголосувало лише 210 із 322, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Вощевський подав заяву про відставку після того, як лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції.

Питання про звільнення Квіташвілі 15 вересня не ставилося на голосування у Верховній Раді, оскільки він перебував у закордонному відрядженні.