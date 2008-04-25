Американці тестують 750 препаратів проти раку

У США зараз випробовуються 750 нових препаратів, призначених для лікування онкологічних захворювань, повідомили в асоціації розробників і виробників фармацевтичної продукції Америки.

Як стало відомо, 113 нових лікарських препаратів призначені для лікування раку легенів, 90 – для лікування раку грудей, 88 – від раку простати, а інші для інших форм раку.

За словами фахівців, деякі з тестованих препаратів використовують абсолютно нові механізми дії на організм. Наприклад, один із них здатний знищувати специфічні ракові клітини організму, а після цього активізує імунну систему людини, яка самостійно нейтралізує вогнища раку, що залишилися.

Відповідно до оцінок Всесвітньої організації охорони здоров`я, рак є провідною причиною смерті в усьому світі, і від цього захворювання з 2005 по 2015 роки помре 84 мільйони чоловік.

Експерти також повідомляють, що близько 40% ракових захворювань можна запобігти завдяки відмовівід паління, регулярній фізичній активності і здоровому харчуванню.

В Україні на рак хворіє кожен 50 житель. І щорічно виявляється більше 150 тис. нових випадків захворювань. Щороку від цієї хвороби вмирає майже 90 тис. українців.

Корреспондент.net