В Україні відсутній системний контроль за ліками
10:55, 25 квітня 2008Країна
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3% ліків можуть завдати шкоди здоров’ю
Це призвело до відкритого тиражування небезпечних для здоров’я пігулок.
За офіційними даними Держінспекції з контролю якості ліків, з усіх препаратів, що продають в Україні, лише 3% можуть завдати шкоди здоров’ю. Однак опитані журналом експерти категорично не згодні з такими цифрами.
Торік українці витратили на медикаменти $2 млрд. В Україні деякі фармвиробники успішно обходять важливі етапи процедури реєстрації, кажуть експерти.
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