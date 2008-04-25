В Україні відсутній системний контроль за ліками

Це призвело до відкритого тиражування небезпечних для здоров’я пігулок.

За офіційними даними Держінспекції з контролю якості ліків, з усіх препаратів, що продають в Україні, лише 3% можуть завдати шкоди здоров’ю. Однак опитані журналом експерти категорично не згодні з такими цифрами.

Торік українці витратили на медикаменти $2 млрд. В Україні деякі фармвиробники успішно обходять важливі етапи процедури реєстрації, кажуть експерти.

ICTV