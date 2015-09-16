8-річному хлопчику, який постраждав через вибух снаряду, провели протезування кисті

Трагедія сталася більше 5 місяців тому. Льоша разом з друзями знайшов боєприпас в полі. Коли діти розглядали невідомий предмет – він вибухнув. Хлопчик отримав осколкові поранення ноги і правої руки. У лікарні Димитрового медики змогли врятувати лише частину пальців на руці. З тих пір, пройшовши післяопераційну реабілітацію, хлопчик навчився писати і їсти лівою рукою.

«У нього вже непогано виходить. Навіть постраждалою рукою він може принести відро води, допомогти мамі по господарству. Тепер йому буде значно легше, і фізично, і морально. Ми всією сім'єю вдячні Штабу Ахметова за таку можливість. Протез Льоші зробили всього за місяць», – розповіла Юлія, старша сестра хлопчика.

Крім Олексія і 22-річної Юлії в сім'ї ще четверо неповнолітніх дітей. «Кілька тижнів тому сім'я Льоші звернулася на гарячу лінію Штабу. За нашим замовленням на одному з протезних підприємств Києва для хлопчика виготовили знімний косметичний протез. Льоша перший з постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі дітей, якому був виготовлений протез. Надалі Штаб планує підтримати ще кілька дітей, які потребують протезування, а зараз проходять лікування після отриманих у серпні поранень», – прокоментувала Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

За 1 рік роботи Штаб Ріната Ахметова надав допомогу і підтримку в лікуванні та подальшої реабілітації більше 90 дітей, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.