Українські медики навчилися проводити унікальні органозберігальні операції
11:09, 25 квітня 2008Країна
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У світі такі методи використовують деякі лікарі
Так генну саркому стегна можна лікувати без ампутації. А на ранній стадії раку шийки матки, можна зробити таку операцію, що пацієнтка потім зможе мати дітей.
У світі такі новітні методи хірургічного втручання використовують лише лічені медики.
Раніше для жінок діагноз рак шийки матки означав вирок - безпліддя.
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