Українські медики навчилися проводити унікальні органозберігальні операції

Так генну саркому стегна можна лікувати без ампутації. А на ранній стадії раку шийки матки, можна зробити таку операцію, що пацієнтка потім зможе мати дітей.

У світі такі новітні методи хірургічного втручання використовують лише лічені медики.

Раніше для жінок діагноз рак шийки матки означав вирок - безпліддя.

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