Українські медики навчилися проводити унікальні органозберігальні операції

11:09, 25 квітня 2008
Країна
0

У світі такі методи використовують деякі лікарі

Так генну саркому стегна можна лікувати без ампутації. А на ранній стадії раку шийки матки, можна зробити таку операцію, що пацієнтка потім зможе мати дітей.

У світі такі новітні методи хірургічного втручання використовують лише лічені медики.

Раніше для жінок діагноз рак шийки матки означав вирок - безпліддя.

likar.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter