Як уникнути діабету

Діабет досить поширене захворювання, яке зустрічається серед жіночих недуг.

Але, щоб уникнути такого серйозного діагнозу слід виконувати лише декілька простих правил.

Золотим правилом можна вважати те, що ваш обід повинен наполовину складатися з салату, овочів або фруктів. Його четверту частину повинні складати рис, хліб або ж картопля.

А ще чверть повинна включати страви з м`яса, риби або інших морепродуктів.

При такому раціоні харчування в організм поступає багато корисних речовин, а ось жирів і калорій мінімальна кількість.

Для виробництва енергії організм одержує достатню кількість вуглеводів з круп, фруктів і овочів, а глюкоза, що утворюється при цьому, лише трохи підвищує рівень цукру в крові.

Слід обмежити споживання борошна, жирів і цукру, при цьому не варто собі відмовляти в шматочку торта або піци.

Соуси слід готувати не на сметані і вершках, а на молоці, смак від цього не зміниться, а ось калорій такий соус міститиме значно менше.

М`ясні делікатеси, на яких ви зупиняєте свій вибір, повинні бути виготовлені з нежирних сортів м`яса. Тому слід вибирати м`ясо індички, а не салямі.

Для смаження слід використовувати олію.

Для бутербродів краще використовувати нежирний маргарин, а не вершкове масло.

Перед покупкою продуктів обов`язково ознайомтеся з їх складом.

Віддайте перевагу натуральним сокам без додавання цукру, без нього ж повинні бути і мюслі, купуйте солодощі, приготовані на фруктозі, часто на упаковці можна зустріти напис «дієтичний продукт».