Родимки можуть розповісти про старіння організму

Британські учені дійшли висновку, що за кількістю родимок можна визначити, наскільки швидко відбуваються процеси старіння в організмі людини.

Учені з лондонського університету Кінгз-Коледж спробували прослідкувати залежність ділянок ДНК, що відповідають за старіння людини, від кількості родимок на тілі.

Дослідження, в яких взяли участь 1800 близнюків, показали, що чим більше у людини родимок, тим більша ймовірність, що її ДНК має особливий механізмам захисту від старіння.

Ці висновки здивували учених, оскільки раніше було доведено, що велика кількість родимок підвищує ризик розвитку меланоми і призводить до важкої форми раку шкіри.

Родимки, як правило, з`являються в дитинстві і з віком можуть зникнути. В середньому на тілі людини можна нарахувати до 30 врождених плям, але іноді їх кількість досягає 400.

Учені виявили зв`язок між кількістю родимок і довжиною теломерів - кінцевих ділянок генів, які і є індикаторами старіння серця, м`язів, кісток і артерій людини (коли теломери стають дуже короткими, клітина перестає поділятися і гине).

"Вражаючі результати"

Порівнявши кількість родимок і довжину теломерів у близнюків, учені дійшли несподіваних висновків: різниця в біологічному віці між володарями 100 родимок і тих, у кого їх не більше 25-ти, складає 6-7 років.

"Результати наших досліджень просто вражаючі. Вперше було доведено, що люди з великою кількістю родимок хоч і піддаються серйозному ризику розвитку раку, з іншого боку, і прожити можуть довше", - вважають автори проекту.

Учені сподіваються, що в майбутньому їх відкриття допоможе боротися з такими віковими захворюваннями як стенокардія і остеопороз.

В той же час британські онкологи вважають, що результати досліджень вимагають подальших підтверджень. А поки настійно рекомендують володарям великої кількості родимок берегтися від сонця.

"24"