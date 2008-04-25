Робота мозку залежить від здоров`я зубів
11:50, 25 квітня 2008Країна
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Хвороби зубів викликають запалення
За даними медиків Королівського коледжу Лондона, існує зв`язок між поганим станом зубів і погіршенням когнітивної функції мозку. Дослідники встановили, що значна втрата зубів збільшує ризик порушень функцій мозку в 3,57 рази.
Із пояснень медиків, хвороби зубів часто викликають запалення і розповсюдження інфекцій в організмі, що впливають на кров і мозок. Люди, які втрачають багато зубів, мають також тенденцію змінювати дієтичні переваги.
Медиками була помічена сильна кореляція між вживанням певної їжі і деякими формами недоумства. Якщо люди починають дотримуватися менш збалансованої дієти в результаті втрати зубів, це може призвести до дефіциту вітамінів і торкнутися роботи мозку.
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