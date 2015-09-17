Порошенко обговорив з Біллом Гейтсом питання імунізації населення від поліомієліту

Президент України Петро Порошенко поінформував Білла Гейтса, благодійний фонд якого займається підтримкою боротьби з поліомієлітом у світі, про заходи, які в цій сфері здійснює Україна. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, співрозмовники обговорили питання імунізації населення від поліомієліту, а також питання співпраці з Фондом Гейтса. Порошенко підкреслив, що для України дуже важливо зробити все, щоб відновити статус країни без поліомієліту, який Україна мала з 2002 року.

Гейтс подякував за те, що питання боротьби з поліомієлітом знаходиться на особистому контролі президента України.

Читайте такожВірус поліомієліту може поширитися і на інші регіони України - ВООЗСпіврозмовники також обмінялися думками щодо реформ в Україні. При цьому Порошенко підкреслив, що впровадження інновацій і роботу Національної ради реформ в Україні координує колишній керівник офісу компанії «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків. Співрозмовники домовилися продовжити діалог під час зустрічі в Нью-Йорку найближчим часом, підкреслюється в повідомленні.