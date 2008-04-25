”Технології здоров’я людини”

АР Крим м.Ялта, 28-30 квітня відбудеться ІІ Міжнародний конгрес “Технології здоров’я людини Організатори: Громадська організація “Кримська Республіканська Асоціація валеологів”. 95006, АР Крим, Сімферополь, вул. К. Лібкнехта, 36, оф.5. Тел/факс (0652) 60-07-63, 27-45-34 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, Латвії та Литви МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи.

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