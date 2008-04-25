“Актуальні питання абдомінальної хірургії”

АР Крим м. Алушта, 29-30 квітня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання абдомінальної хірургії. Сучасні технології в хірургічному лікуванні гриж живота” Організатори: Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України. 95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 69-13-47 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Українська асоціація хірургів-герніологів. Київська міська клінічна лікарня № 5. 03115, Київ, вул. Відпочинку, 11. Тел. (044) 424-98-27 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, Грузії, Польщі, Болгарії, Великої Британії, США, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій

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