У “Феофанії” відтепер лікуватимуть усіх, хто має гроші

Відтепер у клінічній лікарні “Феофанія”, що входить у структуру Державного управління справами при Президентові України, зможе отримати медичну допомогу будь-який громадянин України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник керівника ДУС Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

За його словами, кожен громадянин України може звернутися по допомогу до елітної лікарні, яка надавала медичну допомогу лише держслужбовцям найвищого рангу і була закрита для пересічних громадян. “Тепер у “Феофанії”, через платні послуги, кожен зможе отримати найвищий рівень медичної допомоги,” – зазначив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Однак є випадки, коли медична допомога у “Феофанії” надається безоплатно - коли хворий територіально прикріплений до відомчої лікарні і потребує невідкладної допомоги, додав він.

У свою чергу головний лікар “Феофанії” Ігор СЕМЕНІВ зауважив, що лікарня уже два роки активно співпрацює зі страховими компаніями, бо сьогодні лише така співпраця може відбуватися у правовому полі країни”.