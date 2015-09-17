Верховна Рада не звільнила Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 170 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, постанову не підтримав жоден депутат від «Опозиційного блоку», “Самопомочі” та “Радикальної партії”; від “Батьківщини” та групи “Воля народу” - лише по одному депутату проголосували «за».

У своєму виступі перед голосуванням за проект постанови Квіташвілі зазначив, що не знайшов спільної мови із Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, де, за його словами, працюють некомпетентні люди.

Водночас він запевнив, що готовий служити на благо України.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець нагадала, що комітет ще у квітні визнав роботу МОЗ незадовільною. На її думку, міністр не бачить стратегії розвитку медичної сфери. Вона також закликала передати до Генпрокуратури інформацію щодо проведення держзакупівель у МОЗ минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я», і БПП «не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.

Також 2 липня Комітет ВР питань охорони здоров'я рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я.