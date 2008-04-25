ООН серйозно візьметься за малярію

Генеральний секретар ООН, Пан Гі Мун, виступив із заявою про те, що від малярії щорічно вмирає більше мільйона жителів планети, тому він має намір серйозно боротися з цим небезпечним захворюванням.

Оскільки 25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з малярією, то Пан Гі Мун закликав громадськість до того, щоб до кінця 2010 року в усіх жителів африканського континенту був доступ до основних засобів профілактики проти малярії, оскільки 90% смертей від цієї хвороби припадає на Африку.

Генсек ООН закликав громадськість забезпечити протимоскітними сітками і репелентами всіх жителів небезпечних районів і особливо африканських жінок і дітей.

На його думку, в боротьбі з малярією також допоможуть нові спеціалізовані клініки, додаткові програми навчання працівників охорони здоров`я і дослідницькі програми в цій сфері.

За статистикою, кожні 30 секунд від цієї хвороби вмирає одна дитина, а всього за рік малярією заражається півмільярда людей.

Програма ООН, запроваджена в 1998 році, метою якої є скоротити смертність від малярії удвічі до 2010 року, принесла несподівані результати: в ході її реалізації рівень смертності, навпаки, виріс.

Слід зазначити, що учені в усьому світі намагаються знайти ліки проти малярії. Наприклад, рік тому учені з університету Джона Хопкінса (США) створили новий вид комарів, несприйнятливих до збудника малярії і більш життєстійких, ніж звичайні комахи. Якщо ці комарі витіснять колишніх, то плазмодії втратять свого розповсюджувача.

Корреспондент.net