4,5 мільйона наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб Ахметова

4 млн. 500 тис. 485 дорослих наборів виживання для жителів Донбасу видав Штаб Ріната Ахметова по обидві сторони лінії зіткнення за рік своєї роботи, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Про те, як і де видається допомога в ході прес-брифінгу в ІА «Українські новини» розповіла координатор Штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

«Станом на сьогодні, 17 вересня 2015 року, Гуманітарний штаб видав 4,5 млн. продуктових наборів і 328 тис. дитячих наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. Це величезна цифра, за якою мільйони врятованих життів. Мільйони людей, які без цих продуктових наборів, названих нами наборами виживання, просто не змогли б прожити під час бойових дій та економічної блокади. Протягом цього року ми чітко дотримувалися всіх принципів роботи міжнародних місій. Для нас однаково важливі і дорогі жителі Донбасу по обидві сторони лінії розмежування. Ми допомагаємо тим, хто живе в Донецьку, Маріуполі, Слов'янську, і всім, хто переїхав від війни в більш спокійні міста», - розповіла Римма Філь.

Для того, щоб доставити такі обсяги допомоги, Гуманітарний штаб відправив на Донбас 99 автоколон. Це 3 067 великовантажних автомобілів, які доставили в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі 61 340 тонн продуктів для формування наборів виживання.

Допомогу від Штабу отримали в 221 населеному пункті і 21 районі Донецької і Луганської областей. Це понад 100 стаціонарних пунктів видачі. Також 160 маленьких населених пунктів в 7 районах відвідали мобільні бригади волонтерів. На лінії зіткнення це Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Дзержинський райони. На непідконтрольній території – Амвросіївський, Тельманівський та Шахтарський райони.

Читайте такожЩе 25 дітей з Донбасу отримали допомогу від Штабу Ахметова на лікуванняПопит на продуктову допомогу від мобільних бригад на лінії зіткнення залишається дуже високим. Тому у вересні було прийнято рішення збільшити кількість видаваних там наборів до 7 тисяч.

На непідконтрольній території, в Сніжному Донецької області, «мобільні» волонтери третій тиждень працюють в режимі постійного пункту видачі. Допомогу там вже отримали 3228 мирних місцевих жителів 10 пільгових категорій.

Всього за 3 місяці роботи мобільних бригад видачі допомогу отримали понад 35 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення.

«Для нас вкрай важлива робота мобільних бригад волонтерів, щоб дотягнутися до кожної людини і допомогти всім нужденним. З місяця в місяць допомогу від Гуманітарного штабу отримують 500 тисяч мирних жителів Донбасу найбільш соціально незахищених категорій: інваліди, пенсіонери, діти-інваліди, багатодітні сім'ї та інші», - додала Римма Філь.

У вересні 2015 року Штаб Ріната Ахметова вже відправив на Донбас 8 автоколон з більш ніж 2 тисячами тонн продуктів. З них сформовано понад 260 тисяч дорослих і дитячих наборів виживання. До кінця місяця планується доставити ще 170 тисяч наборів.