Донецька обласна туберкульозна лікарня одержала допомогу від фонду ”Розвиток України”
Фонд Ріната Ахметова прагне привернути увагу до проблеми туберкульозу не тільки МОЗ, фтизіатрів, добродійних фондів, а й звичайних українців. Це справді національна трагедія, з якою потрібно боротися спільно...
Донецька обласна клінічна туберкульозна лікарня одержала від фонду "Розвиток України" набори посуду на 20 тис. грн.
"Сьогодні ми передаємо для хворих Донецької обласної туберкульозної лікарні 560 наборів посуду з нержавіючої сталі", - сказала сьогодні під час урочистої церемонії вручення директор із зовнішніх зв`язків фонду "Розвиток України" Власта ШОВКОВСЬКА.
Як передає кореспондент УНІАН, вона наголосила, що такою акцією Фонд "хоче привернути увагу до проблеми туберкульозу не тільки Міністерства охорони здоров`я, фтизіатрів, добродійних фондів, а й суспільних організацій і звичайних українців".
"Щоб вони зрозуміли, що туберкульоз уже давно став хворобою кожного. Це справді національна трагедія, з якою потрібно боротися спільно", - зазначила В.ШОВКОВСЬКА.
Вона наголосила, що, починаючи акцію, Фонд знайшов "дуже хорошого партнера – мережу супермаркетів "Амстор". "Ми в усіх супермаркетах "Амстору" поставили скарбнички для збору коштів, і нам за два місяці вдалося зібрати 70 тис. грн. пожертвувань громадян на боротьбу з туберкульозом", - пояснила вона.
"Ми вдячні кожній людині за 5, 10 копійок або одну гривню, які вони віддали на боротьбу з цим страшним захворюванням", - сказала представник Фонду.
Вона повідомила, що фонд "Розвиток України" виділив додатково до зібраних 70 тис. грн. ще 30 тис. грн. 100 тисяч, що "вийшли, ми порівну поділили: по 20 тис. грн. на 5 областей України, де працює "Амстор" - Полтавську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку", - сказала В.ШОВКОВСЬКА.
"Головний лікар кожної туберкульозної лікарні в цих областях назвав потреби хворих, що саме клініка хотіла б придбати насамперед на ці гроші", - сказала В.ШОВКОВСЬКА, додавши, що подарований лікарні посуд "вітчизняний, дуже якісний, вироблений на заводі в Запоріжжі".
"Це перша акція за участі мережі "Амстор", але далеко не остання. Ми сподіваємося, що й інші ділові партнери захочуть взяти участь у подібній акції в усіх областях України", - наголосила В.ШОВКОВСЬКА.
Своєю чергою заступник головного лікаря обласної тублікарні з лікувальної роботи Ольга ФІЛІППОВА подякувала "кожному жителеві області та країни, фонд "Розвиток України" і торговій мережі "Амстор". "Дякуємо їм за частинку душі, завдяки чому сьогодні ми одержуємо добродійні набори посуду для наших хворих", - сказала вона. Вона додала, що в клініці зараз лікуються більш як 550 пацієнтів - "від грудних дітей до тих, кому за 70".
На запитання, чому клініка попросила передати їй як допомогу саме набори посуду, заступник головного лікаря відповіла: "Наша лікарня зараз ремонтується, оновлюється, і окрім гарних стін і стель нам хотілося б мати для хворих гарні меблі, гарну постільну білизну, гарний посуд. І коли постало питання, що нам потрібно як допомога, ми вирішили попросити набори посуду з нержавіючої сталі. Ще тому, що наша лікарня інфекційна, посуд піддається термічній і хімічній обробці, і такі набори нам дуже до речі".
"Всі ми - і персонал лікарні, і хворі - раді, що розуміння серйозності проблеми туберкульозу є в громадян області та всієї країни", - підсумувала О.ФІЛІППОВА.