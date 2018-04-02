Римма Філь: "Ситуація з доставкою медикаментів погіршується з кожним місяцем"

Ситуація з доставкою медикаментів на непідконтрольні Україні території Донбасу залишається вкрай складною. Про це в ході прес-конференції розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«На сьогодні перестали рватися снаряди, припинилися активні бойові дії, але економічна блокада не знята. І найбільша больова точка – це питання медикаментів. Гаряча лінія Штабу буквально розривається від дзвінків жителів непідконтрольних територій. Нас дуже просять допомогти з інсулінами, протисудомними і кардіологічними препаратами. Це ті медикаменти, без яких люди просто не можуть прожити», – пояснила Римма Філь.

Розуміючи важливість доставки таких препаратів, Гуманітарний штаб ще в серпні 2014 року почав програму «Адресна допомога». Програма передбачає забезпечення мирних жителів Донбасу кардіопрепаратами, інсулінами, допомогу при невідкладних операціях, медичне супроводження та реабілітацію поранених, в першу чергу, дітей.

Читайте також4,5 мільйона наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб Ахметова«Ситуація з доставкою медикаментів на непідконтрольні території погіршується з кожним місяцем. На сьогодні доставити ліки можуть тільки волонтери, які на свій страх і ризик везуть на легкових автомобілях ту кількість ліків, які дозволено провозити за лінію дотику. Це буквально одиниці. Наприклад, п'ять пачок інсуліну. А мають потребу в ньому сотні дітей, – розповіла координатор Штабу. – Тому Гуманітарний штаб та міжнародні місії «б'ють у всі дзвони». Ми звертаємося до всіх інстанцій. Ми писали листа Уряду України з проханням роз'яснити ситуацію. Ми хочемо зрозуміти, що може Гуманітарний штаб, що можуть гуманітарні місії. На сьогодні це питання життя чи смерті – буде жити дитина або не буде жити, тому що у неї немає інсуліну».

Але, незважаючи на всі труднощі, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує надавати адресну медичну допомогу. Навесні 2015 року Штаб Ріната Ахметова безкоштовно забезпечив 3-місячним запасом інсуліну 160 дітей на підконтрольних територіях. Пізніше батьки, чиї діти отримали препарат, звернулися на гарячу лінію Штабу з проханням забезпечення тест-смужками. Тиждень тому, Штаб приступив до їх видачі. Доставити медикаменти за лінію дотику вдалося тільки завдяки допомозі волонтерів.

В аналогічних умовах продовжує діяти програма Штабу по забезпеченню кардіопрепаратами людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями. У вересні кардіопрепарати отримала ще 21 людина. В зоні АТО зберігається напружена обстановка, що негативно позначається на стані здоров'я людей. Тому набір ліків доповнено заспокійливими засобами. За останніми даними ООН майже 750 тисяч людей на підконтрольних територіях Донбасу страждають від високого артеріального тиску. І завдання Гуманітарного штабу – простягнути руку допомоги тим, хто опинився в біді.

Нагадаємо, заявки на адресну допомогу в лікуванні та придбанні медикаментів можна залишати на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова (0800 509 001) або електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua.