Масаж знімає стан хронічного стресу



Хронічний стрес викликає, серед іншого, збільшення кортизолу та інсуліну в крові. Кортизол тримає наш організм і психіку в напрузі, при цьому підвищуються частота серцевих скорочень і артеріальний тиск – таке навантаження піддає нас більш високому ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема, інсульту і серцевому нападу. Порушення секреції інсуліну також можуть призвести у підсумку до розвитку обмінних порушень і цукрового діабету.

Але якщо тримати стрес під контролем, можна нівелювати ці наслідки – і масаж в цьому допоможе. Також масаж може зменшити інші наслідки нервового перенапруження і вирішити різні проблеми, пов'язані зі здоров'ям. Нещодавнє масштабне дослідження показало, що лікувальний масаж може зменшити показники артеріального тиску і рівень кортизолу, гормону стресу, що позитивно позначається на стані серцево-судинної системи, а також знижує тривожність і симптоми депресії.

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А дослідження, результати якого були представлені в Critical Care Nursing Journal, показало, що масаж ніг, який проводиться лише протягом п'яти хвилин, призводить до зниження частоти серцевих скорочень, знижує артеріальний тиск і поліпшує дихання у пацієнтів з хворобами серця і судин.