Завтра на заході України будуть грози

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про грози завтра на заході України. Про це повідомляє Український гідрометцентр. «Вдень 19 вересня у Львівській, Волинській, Рівненській областях очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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