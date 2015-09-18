Завтра на заході України будуть грози
16:05, 18 вересня 2015Країна
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Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У Львівській, Волинській, Рівненській областях очікуються місцями грози / Фото: ТСН
Синоптики попереджають про грози завтра на заході України.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«Вдень 19 вересня у Львівській, Волинській, Рівненській областях очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.
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