5 тисяч мешканців міста Сніжного вперше отримали гуманітарну допомогу

Станом на 18 вересня 2015 року вже 5 тисяч мирних жителів міста Сніжного Донецької області, який знаходиться на непідконтрольній території, отримали продуктові набори від Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Протягом 2-х тижнів у місті працює мобільна бригада волонтерів Штабу, яка в режимі постійного пункту видачі приймає в день по кілька сотень людей. Продукти отримують найбільш соціально незахищені категорії населення: люди похилого віку, багатодітні родини, інваліди. Всього 10 категорій. У перші дні роботи під пунктом утворилися величезні черги, реєстрація йде на кілька тижнів вперед. Це говорить про те, що необхідність допомоги дуже висока, і ми продовжуємо роботу доти, поки ця потреба є», – прокоментував Андрій Санін, керівник логістичного центру Штабу на стадіоні «Донбас Арена».

Читайте такожРимма Філь: "Ситуація з доставкою медикаментів посилюється з кожним місяцем"Адреса пункту видачі у Сніжному: вул. Леніна, 28

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00

Пільгові категорії населення, які можуть отримати набори від Штабу:

Люди з I і II групою інвалідності

Батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)

Пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту – малозабезпечені

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Діти-сироти до 23 років

Детальну інформацію про роботу мобільної бригади у Сніжному можна отримати через онлайн-помічник на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як буде видаватися допомога, як зареєструватися, які документи потрібні для отримання, відповіді на ці та інші питання можна отримати через сервіс онлайн-допомоги.