5 тисяч мешканців міста Сніжного вперше отримали гуманітарну допомогу
Протягом 2-х тижнів у місті працює мобільна бригада волонтерів Штабу, яка в режимі постійного пункту видачі приймає в день по кілька сотень людей.
Станом на 18 вересня 2015 року вже 5 тисяч мирних жителів міста Сніжного Донецької області, який знаходиться на непідконтрольній території, отримали продуктові набори від Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.
«Протягом 2-х тижнів у місті працює мобільна бригада волонтерів Штабу, яка в режимі постійного пункту видачі приймає в день по кілька сотень людей. Продукти отримують найбільш соціально незахищені категорії населення: люди похилого віку, багатодітні родини, інваліди. Всього 10 категорій. У перші дні роботи під пунктом утворилися величезні черги, реєстрація йде на кілька тижнів вперед. Це говорить про те, що необхідність допомоги дуже висока, і ми продовжуємо роботу доти, поки ця потреба є», – прокоментував Андрій Санін, керівник логістичного центру Штабу на стадіоні «Донбас Арена».
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Графік роботи: з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00
Пільгові категорії населення, які можуть отримати набори від Штабу:
Люди з I і II групою інвалідності
Батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
Багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)
Пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років
Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту – малозабезпечені
Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку
Діти-сироти до 23 років
Детальну інформацію про роботу мобільної бригади у Сніжному можна отримати через онлайн-помічник на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як буде видаватися допомога, як зареєструватися, які документи потрібні для отримання, відповіді на ці та інші питання можна отримати через сервіс онлайн-допомоги.