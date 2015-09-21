У львівських учнів, які отруїлися в шкільній їдальні, діагностовано ротавірусну інфекцію та харчову токсикоінфекцію

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні зазначається, що станом на 8:00 19 вересня одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні (стан середньої важкості), 13 дітей, в яких легка форма перебігу хвороби, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, міліція за фактом масового отруєння учнів школи №98 міста Львова відкрила кримінальне провадження.

15 вересня після обіду у столовій львівської школи №98 багатьом дітям стало зле, вони раніше прийшли додому зі скаргами на запаморочення, блювоту, діарею і загальну слабкість.

«Переважно отруїлися діти молодших класів, можна сказати, вся молодша школа. Ми зв’язувалися з батьками і збирали підписи, щоб звернутися в міське управління освіти, прокуратуру, санепідемстанцію. Багатьом дітям було погано вже 15 вересня, але на ранок наступного дня стало краще, і вони пішли до школи. Тому можна припустити, що постраждали кілька сотень. За нашою інформацією отруїлися не тільки діти, а й вчителі”, - зазначила представниця батьківського комітету Наталія Сукмановська.

У свою чергу, директор школи №98 Олег Пилявка повідомив журналістам, що 16 вересня на навчання не з’явилися 165 учнів. Втім, за його словами, це ще не означає, що усі вони стали жертвами харчового отруєння.

Загалом у школі №98 навчається близько тисячі учнів.