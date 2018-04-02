Як запобігти осінній застуді

Скористайся простими, але дієвими способами, і застуда навіть не підступить до вас, пише med2.ru.

1. Психологічний – розслабляйся. Часті стреси в кілька разів знижують здатність організму протистояти інфекціям. Після напруженого робочого дня знайди час, щоб розслабитися. Для цих цілей відмінно підійде правильно підібрана музика. Ляж на диван і послухай її з закритими очима, думаючи про щось приємне.

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2. Спортивний – роби зарядку. Це може бути десятихвилинний ранковий біг або гімнастика для суглобів (скористайся книгою Норбекова «Дурня вчити, що мертвого лікувати»), або силові вправи. Так ти вб'єш одразу двох зайців – і зміцниш організм, і скоригуєш фігуру.

3. Гігієнічний – мий руки. Згідно з дослідженнями фінських вчених, така проста процедура знижує захворюваність застудою в 2-3 рази! Якщо немає можливості скористатися водою і милом, витирай руки вологими серветками.

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4. Біологічний – спи по 8 годин на добу. Поки ти спиш, організм відновлюється і омолоджується. Оптимальний час для сну – з 11 вечора до 7 ранку. Однак якщо ти «сова», то вибирай час для відпочинку з урахуванням внутрішніх біологічних годин. Пам'ятай, найкраще спиться в добре провітреній кімнаті, на не надто твердому, але і не дуже м'якому ліжку. Віддавай перевагу постільного приладдя з натуральних матеріалів.