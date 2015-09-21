Штаб Ахметова відправив на Донбас 100 автоколон з наборами виживання

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, у логістичний центр на стадіоні «Донбас Арена» будуть доставлені 50 тисяч наборів виживання для мирних жителів непідконтрольних територій.

У складі колони 21 великовантажний автомобіль, який везе 420 тонн продуктів.

«Сота автоколона везе в Донецьк продукти для формування 50 тисяч наборів виживання. Всього за рік роботи Штабу на донецький і маріупольський склади було доставлено понад 60 тисяч тонн продуктів. Щоб доставити такий обсяг знадобилося 3090 фур. За цей час допомогу отримали жителі 221 населеного пункту 21 району Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення», – розповів Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

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Автоколона має повний пакет документів, оформлений з дотриманням всіх норм і процедур, згідно з чинним законодавством України, він також підтверджує склад вантажу і якість продукції. У наявності наказ Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітарною.

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Станом на 21 вересня 2015 року волонтери Штабу за весь час роботи видали 4 млн. 541 тис. дорослих і 332 тис. дитячих наборів.