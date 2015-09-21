У лікарнях залишаються понад 30 бійців Нацгвардії, постраждалих під час сутичок біля ВР
13:45, 21 вересня 2015Країна
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На сьогоднішній день у лікувальних закладах залишаються 33 військовослужбовця Національної гвардії України, які постраждали під час сутичок біля Верховної Ради 31 серпня.
Один з бійців досі перебуває у тяжкому стані / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
Один з них досі перебуває у тяжкому стані та проходить лікування в палаті інтенсивної терапії, йдеться в повідомленні.
Усі постраждалі отримують медичну допомогу в повному обсязі, зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.
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