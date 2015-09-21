У лікарнях залишаються понад 30 бійців Нацгвардії, постраждалих під час сутичок біля ВР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

Один з них досі перебуває у тяжкому стані та проходить лікування в палаті інтенсивної терапії, йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу в повному обсязі, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.