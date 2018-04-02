В Україні стартує соціальна ініціатива #ДопомогтиВижити

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, мета ініціативи – підтримка найбільш незахищених груп (дітей, людей похилого віку, людей з особливими потребами), які опинилися в біді на Сході України. На відео діти з усієї України відповідають на прості запитання: від «що для тебе щастя?», до «потрібно допомагати чужим людям, які опинилися в біді?».

«#ДопомогтиВижити закликає людей допомагати один одному. Допомагати виживати нескладно. Іноді людині в біді достатньо знати, що є ті, хто знають про її проблеми і хочуть допомогти, – сказала член Опікунської ради Гуманітарного штабу Наталія Ємченко. – Допомагайте добрим словом, участю, Волонтерською роботою, речами, продуктами, грошима. Допомагайте людям по обидві сторони лінії зіткнення».

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За оцінками ООН, за лінією дотику понад 3,2 млн громадян України потребують допомоги, з них більш 500 тисяч – діти. Кількість тимчасових переселенців за даними Міністерства праці та соціального захисту перевищує 1,3 мільйона осіб.

«Кількість інформації, що виливається на людину, не дозволяє тверезо оцінювати ситуацію. Особливо, якщо вона особисто і її родина не пов'язані безпосередньо з подіями на Сході України. Тому ми звернулися за допомогою до дітей. Ми чесно запитали думки дітей, що б вони відчували, опинившись у ситуаціях, з якими стикаються мешканці Сходу і отримали дуже пронизливі, чесні відповіді, – розповіла координатор Гуманітарного Штабу Римма Філь. – Ми запрошуємо до співпраці всіх, кому небайдужа доля потрапили людей, які потрапили у біду».

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Відео-ролики знаходяться у вільному доступі в інтернеті, кожен з вас може допомогти у їх розповсюдженні.

Партнером створення роликів виступила команда агентства Artmanagement, яке спеціалізується на соціальних та культурних проектах.

Партнерами #ДопомогтиВижити є ініціативна група «Відповідальні громадяни», організація «Право на здоров'я», благодійна організація «Український форум благодійників», представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні.

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Також створено сайт helptosurvive.org.ua, де розміщені інформаційні матеріали щодо гуманітарної ситуації на Сході України, статистика, перелік організацій, які допомагають людям у біді.