Замінники цукру загрожують набором зайвої ваги

Штучні замінники цукру широко використовуються при виготовленні так званих дієтичних продуктів, які покликані допомагати людині залишатися стрункою.

Однак з'ясувалося, що заміна цукру на штучні підсолоджувачі може призвести до прямо протилежного ефекту і сприяти набору зайвої ваги, повідомляє ladyhealth.com.ua.

В ході експерименту зі щурами, що проходив у стінах Університету Пурдью, дослідники розділили гризунів на дві групи, яких годували різними видами глюкози: перша отримувала йогурт, підсолоджений звичайним цукром, а друга – такий же йогурт з сахарином. Цей замінник практично не містить калорій, при цьому він у сотні разів солодший за цукор.

У фіналі дослідження стало зрозуміло, що щури, які одержували йогурт з сахарином, набирали вагу значно швидше. Вчені з'ясували, що ці тваринки їли набагато більше своїх побратимів з групи, яка споживала звичайну глюкозу.

На думку вчених, замінники цукру цілком можуть бути причиною зайвої ваги, оскільки порушують природні смакові механізми в організмі. Солодкий смак допомагає організму оцінити калорійність їжі, яка поступає, що відбивається на швидкості обмінних процесів і апетиті.

Штучні підсолоджувачі збивають з пантелику організм, позбавляючи його здатності контролювати кількість їжі, що приймається виходячи з її калорійності. Непрямим свідченням на користь цієї гіпотези служить зростання ожиріння, що відповідає високому рівню споживання синтетичних замінників цукру в промислово розвинених країнах.