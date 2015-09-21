З Чернігова на відпочинок в Латвію вирушила група дітей із сімей загиблих в АТО і сімей переселенців

З Чернігова на відпочинок в Латвії вирушила 20 вересня група дітей із сімей загиблих в антитерористичній операції та сімей переселенців.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

Діти близько двох тижнів будуть відпочивати в реабілітаційно-лікувальному центрі курорту Яундбулте, що в передмісті Юрмали.

Читайте такожУ Сумській області влітку оздоровилися та відпочили близько 47 тисяч дітейЗа словами голови облради Миколи Звєрєва, в цьому році в прибалтійській країні буде оздоровлено 40 дітей героїв АТО і дітей з сімей, тимчасово переміщених з окупованих територій.

"А вже в 2016 році в рамках програми співробітництва, розпочатого між сеймом Латвії, Посольством Латвії в Україні на чолі з Аргітою Даудзе та Чернігівською обласною радою, на відпочинок і лікування на узбережжі Балтійського моря поїде близько 80 дітей", - зазначив Звєрєв.