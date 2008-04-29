Як зберегти добру пам`ять

Учені з Австралії провели дуже цікаве опитування в мережі Інтернет. Метою було виявлення, які чинники негативно впливають на нашу пам`ять.

Кожен учасник заповнював анкету, метою якої було виявити основні пристрасті людини і те, як він проводить своє дозвілля. Після того, як учасник заповнював анкету, йому пропонувалося виконати ряд завдань, які включали перевірку поточної і довготривалої пам`яті. Учені з`ясували, що особливих відмінностей між жіночою і чоловічою пам`яттю не існує. До чинників, які негативно впливають на нашу пам`ять, дослідники віднесли проглядання телевізора.

Вони стверджують, що люди, які дивляться телевізор більше години на день, гірше справилися із запропонованими ним завданнями.

Але учені також відзначили, що корисно дивитися різні телевізійні вікторини і випуски новин, оскільки вони припускають високу розумову активність, що дуже важливе для розвитку пам`яті.

До корисних чинників дослідники також віднесли розгадування кросвордів, відвідини театру, а також читання книг. Негативно позначаються на нашій пам`яті також депресії, стреси і зловживання алкоголем.

Найважливішою умовою збереження пам`яті є активний спосіб життя, правильне харчування.