Народна медицина проти головного болю

На подушку в декількох місцях можна крапнути по дві-три краплі соку з апельсинової шкірки. Цей аромат допоможе подолати головний біль, викликаний стресовою ситуацією, а також, зробить ваш сон спокійнішим.

Накришіть житній хліб і залийте його крутим кип`ятком, накрийте кришкою для набухання. Після цього, цю теплу хлібну кашку розкладете рівно на поверхні марлі рівним шаром. Компрес слід прикласти до лоба.

Міняти такий компрес слід з періодичністю десять-п`ятнадцять хвилин, не даючи хлібу засохнути.

Можна приготувати і такий компрес: змочіть бавовняну тканину в теплому соку обліпихи і прикладіть її на лоб на десять-п`ятнадцять хвилин.

При її висиханні слід змочити тканину ще раз.

А ось ще рецепт одного компресу: у стакані кип`ятку слід заварити одну столову ложку чорного чаю. Після того, як він охолоне, додайте половину столової ложки крупної солі.

У цьому настої змочіть марлю і прикладіть її до стоп ніг, повторюючи процедуру при висиханні марлі. Робіть так рази два-три. Якщо ви прийняли знеболюючу пігулку, то слід обв`язати голову шерстяною хусткою і полежати.