Коли чекати на ”травневі” геомагнітні бурі?

У травні Сонце залишиться спокійним, і геомагнітна активність буде зниженою. Про це повідомляють російські учені.

За місяць очікуються 1-2 магнітні бурі, імовірно - малі, уточнюють вони. Геомагнітні збурення найбільш вірогідні 1-4 травня і 20-22 травня.

Немало клопоту людям приносять дні підвищеної сонячної активності. У народі їх зазвичай називають магнітні бурі. Як уберегтися від них? Питання непросте. Ось що радять фахівці.

Ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, підвищується тиск в дні магнітних бурь? Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Не робіть великих покупок, уникайте конфліктних ситуацій. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки. І, без сумніву, не варто в ці дні захоплюватися спиртним або іншими тонізуючими засобами. Будьте украй обережні. Пам`ятайте, що в ці дні ви особливо вразливі. Відомо, що близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів і інсультів трапляються якраз під час магнітних бур. Учені з`ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається в результаті збільшення сонячної активності, кров курсує по капілярах значно повільніше.

Відповідно неминуче наступає кисневе голодування тканин органів. У організмі відбуваються зміни. Як захисна реакція на негативну дію навколишнього середовища, в такі моменти спостерігається підвищення рівня холестерину і адреналіну. Це приводить до підвищеної стомлюваності, втоми, до зниження життєвої активності. В дні магнітних бурь набрякає обличчя. Гіпертонікам в такі дні без ліків виходити не варто.