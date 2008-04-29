Гнучкий робочий графік сприяє здоров’ю та працездатності

Люди, які мають гнучкий робочий графік, менше хворіють, рідше відсутні на роботі унаслідок нездужань і краще справляються з посадовими обов`язками. До таких висновків прийшли фахівці медичної школи Wake Forest University, розглянувши щоденний графік роботи більше трьох тисяч службовців крупної фармацевтичної компанії.

Результати дослідження свідчать, що вільний графік пов`язаний зі здоров`ям і кращою робочою старанністю протягом довгого часу. За словами експертів, можливість міняти робочий розклад, тривалість робочого дня, місце виконання роботи і розподіл обов`язків дозволяє удосконалювати продуктивність праці і виключити ризики частих захворювань. Американські клініцисти вважають, що альтернативні способи роботи, такі, як часткова зайнятість і робота поза офісом, можуть мати вигідні ефекти, як для працедавців, так і для службовців.

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