Мешканці Китаю залишають свої будинки через небезпечну хворобу

Влада Китаю вирішила переселити 77 тисяч жителів автономного району Тибету Аба провінції Сичуань на південному заході країни, де набуло поширення ендемічне захворювання Кашина-Бека, яке уражує суглоби кінцівок і хребет, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на представника уряду провінції Сичуань.

За статистикою провінційного департаменту народної охорони здоров`я, кількість хворих вже досягла 41 тисячі чоловік. Для переселення уряд має намір виділити 1,1 мільярда юанів (157 мільйонів доларів), передає РІА «Новости».

"Більше 77 тисяч жителів Тибету покинуть автономний район Аба і до 2013 року переїдуть на нове місце проживання в інші повіти провінції Сичуань через хворобу, яка призводить до повної втрати працездатності", - повідомив представник уряду.

Хвороба Кашина-Бека одержала свою назву за іменами двох російських медиків, що жили у середині 19-го століття. Вона проявляється в множинному ураженні суглобів кінцівок і хребта, а також супроводжується розвитком деформуючого артрозу.

Причина виникнення цього захворювання повністю не з`ясована. Згідно з біогеохімічною теорією, причина лежить в незбалансованості складу мікроелементів у воді та грунті регіону, де проживають хворі на цю хворобу люди.

Агентство нагадує, що перші випадки захворювання були зафіксовані в 1950 році. На сьогоднішній день найбільша кількість випадків захворювання зафіксована в тиетських районах провінції Сичуань.

За даними агентства, уряд Сичуань виплачує допомогу у розмірі 100 юанів в місяць (13 доларів) 3 тисячам пацієнтам, у яких захворювання протікає в найбільш гострій формі.

Крім того, всі хворі щомісячно одержують 15 кг рису, і їм оплачуються всі медичні витрати.

Представник уряду Сичуань повідомив, що провінційні власті в найкоротші терміни закінчать будівництво нового житла в інших районах провінції для всіх хворих на хворобу Кашина-Бека.