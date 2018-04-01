Поєднання деяких трав і ліків може завдати шкоди

Пігулки зазвичай приписує лікар; трави ми частіше п`ємо на свій розсуд. Але треба знати, чого уникати: поєднання деяких трав і ліків може бути невдалим і навіть небезпечним. Сам собі фітотерапевт Сьогодні біодобавки з лікарськими рослинами стають все популярнішими. Вони продаються без рецепта, і ми прописуємо їх собі самі, не радячись із лікарем. Чому ні – це ж не "хімія", а "травичка"!

Але діючі речовини, що містяться в корінцях і травах, нічим принципово не відрізняються від речовин, одержаних промисловим способом. І те, й інше – могутня зброя, і, застосовані разом, вони деколи породжують непередбачену реакцію.

Припустимо, 50-річна людина вирішила приймати екстракт гінкго білоба для профілактики вікового погіршення пам`яті. В той же час лікар, не знаючи про це, прописав ацетилсаліцилову кислоту від серцевих проблем. Пацієнт сумлінно приймав і те, і інше – а через декілька місяців справа закінчилася інсультом.

Як уникнути подібного сценарію? По-перше, попереджайте лікаря про всі трави і біодобавки, які ви вживаєте. Ми розповімо про властивості деяких популярних рослин, але ті або інші побічні дії є практично в усіх.

По-друге, непогано б підстрахуватися і консультуватися також з кваліфікованим фітотерапевтом. Він знає про побічні властивості трав більше.

І по-третє, завжди пийте ліки і трави нарізно, у різний час доби (скажімо, одні вранці, інші увечері), щоб уникнути небажаних "зустрічей".

Приймати, але не змішувати Ехінацея Володіє антибактеріальною і антивірусною активністю. Її використовують для профілактики і лікування ГРЗ, грипу і підвищення імунітету.

• Не слід приймати ехінацею разом з протигрибковими препаратами: поєднання токсичне для печінки.

• Не пийте ехінацею одночасно з ліками, що пригнічують імунітет: вони нейтралізують дію один одного.

• Категорично заборонена ехінацея хворим на аутоіммунні захворювання, туберкульоз і СНІД.

Корінь валеріани Популярний засіб для поліпшення сну і боротьби з легкими і середніми формами тривожності.

• Не слід приймати препарати валеріанового кореня разом з іншими ліками від тривожності і антидепресантами: їх заспокійлива дія може закінчитися непередбаченим результатом.

• Валеріану і інші заспокійливі трави не рекомендується приймати разом з антигістамінними препаратами.

Гінкго білоба

Ця давня рослина з Китаю покращує капілярний кровообіг і кровопостачання мозку, покращує увагу і пам`ять.

• Препарати гінкго не слід приймати разом з антикоагулянтами (речовинами, що розріджують кров): їх сумісна дія може призвести до надмірного розрідження крові, кровотеч і крововиливів.

• Може бути небажаним поєднання гінкго і препаратів-інгібіторів для лікування депресії.

Звіробій

Звіробій широко застосовується при найрізноманітніших захворюваннях, на Заході ж вважається головним засобом від депресії і нервової напруги, входить до складу багатьох заспокійливих препаратів.

"Здоровье"