Після розпаду СРСР народжуваність в Східній Європи знизилася удвічі

Фахівці з демографії з`ясували, що після розвалу Радянського Союзу народжуваність в країнах Східної Європи знизилася майже удвічі, повідомляє агентство France Presse. При соціалізмі в десяти країнах, що були соціалістичними при Радянському Союзі, а сьогодні входять в ЄС, показник народжуваності складав 2,1, тоді як зараз він не перевищує 1,3.

На думку учених, зниження умовного показника, що означає теоретичну кількість дітей на одну здатну завагітніти жінку, було викликано переходом до ринкової економіки і викликаною цим політичною, економічною і соціальною нестабільністю.

За словами латвійського демографа Влади СТАНКУНІЄНЕ, "на початку 90-х ми переживали економічні труднощі, що супроводжувалися низькою заробітною платою і умовами життя, які швидко мінялися". Свобода, якій, на думку агентства, не діставало жителям Східної Європи, при радянській владі компенсувалася різними матеріальними благами з боку держави.

Як відзначає В.СТАНКУНІЄНЕ, прагнення до індивідуальності і самовираження, так само як і орієнтація на професійний успіх особи, примусили людей змінити пріоритети, і рішення завести дитину стало більшою мірою залежати від законів ринку.

У багатьох країнах уряд прагне підвищити рівень народжуваності, пропонуючи молодим сім`ям різну матеріальну допомогу за народження дитини. Так, наприклад, в Румунії за кожного новонародженого батьки одержують 50 євро, ще 1560 євро їм виплачується протягом двох років після народження дитини.

У Словаччині за кожного новонародженого батькам платять 340 євро, а за кожну подальшу дитину – 140. Болгарія, наприклад, пропонує повністю компенсувати студентам вартість навчання у вузах, якщо за п`ять років навчання у них народжується двоє дітей.

Як би там не було, В.СТАНКУНІЄНЕ упевнена, що підвищення народжуваності не зводиться до фінансової допомоги. "Змінити ситуацію можна, створивши більше можливостей для роботи вдома або на умовах неповного робочого дня, а також збільшити число дитячих садків, де за дітьми до п`яти років наглядали б вихователі", - вважає вона.