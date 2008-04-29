У Донецькій області за рік смертність дітей від СНІДу знизилась утричі

У Донецькій області медикам за рік вдалося втричі знизити смертність від СНІДу у дітей до 18 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Донецької облдержадміністрації, також за рік на 75% знизилась передача ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

В обласному Центрі профілактики і боротьби з СНІДом пояснили, що зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед дітей відбулося завдяки заходам, що проводяться в області, – антиретровірусної терапії і профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Так, в 2007 році діагноз ВІЛ-інфекції встановлено 64 дітям (показник захворюваності - 8,5 на 100 тис.), тоді як в 2006 році - 86 (показник - 11,42).

Загалом у Донецькій області серед дітей до 18 років зареєстровано 1069 осіб з ВІЛ-інфекцією.

Загалом серед населення регіону станом на початок квітня цього року було оперативно виявлено 39 тис. 741 ВІЛ-інфікованого, офіційно зареєстровано – 26 тис. 782 ВІЛ-інфікованих (показник на 100 тис. – 582). За три місяці 2008 року загальна кількість хворих збільшилось на 1319 осіб.