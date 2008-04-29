Чим українська олія небезпечна для здоров`я?

У Франції, Нідерландах, Іспанії та Італії відкликали з ринку українську олію через виявлення нафти в ній.

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. У Франції, Нідерландах, Іспанії та Італії відкликали з ринку українську олію через виявлення слідів нафти в ній.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив на брифінгу представник Єврокомісії Майкл МАНН.

“Вся ця олія була відкликана з ринку”, - сказав він.

М.МАНН зазначив, що вперше частки нафти в соняшниковій олії українського походження були виявлені минулого тижня у Франції, після чого повідомлення про це було розповсюдження через систему швидкого попередження для країн-членів ЄС – РАПЕКС.

Водночас, представник Єврокомісії зазначив, що на сьогоднішній день, у Єврокомісії немає підстав вважати, що рівень нафти, виявлений в олії українського походження, міг серйозно вплинути на стан здоров’я людей.

“Аналіз, зроблений щодо вмісту нафти в соняшниковій олії, показав, що цей рівень не може викликати якихось серйозних захворювань, чи мати якійсь серйозний вплив на здоров’я людини. Однак, Єврокомісія та країни-члени ще вирішать, чи потрібно провести додаткові дії на рівні ЄС з оцінки рівня ризику щодо вмісту нафти в соняшниковій олії”, - сказав М.МАНН.

Він також зазначив, що Єврокомісія сподівається обговорити це питання з представниками української влади.