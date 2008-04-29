У малозабезпечених американців життя значно коротше

Дослідники відзначають скорочення тривалості життя серед населення Америки, починаючи з 1983 року. В цілому, географічні і расові відмінності в тривалості життя погіршали по всій країні, повідомляють експерти, до групи яких входять представники університетів Гарварду, Ілінойса і Чікаго. За їх словами, висока смертність зафіксована серед найбідніших верств американського населення, що указує на термінові потреби в наданні доступних медичних послуг і ефективнішій боротьбі проти найпоширеніших хвороб - діабету і ожиріння.

Між 1960 і 2000 роками тривалість життя в Сполучених Штатах збільшилася на сім років для чоловіків і на шість років для жінок. Було підраховано, що в 2005 році норма тривалості життя досягла небувалий високого рівня і склала 78 років. Проте, говорять фахівці, загальнонаціональні дані часто маскують відмінності на місцевому рівні. Використовуючи статистикові смертності 1961-1999 років, автори огляду виявили, що відмінності в її показниках почали збільшуватися з 1980-х років між штатами, а смертність стала рости в багатьох округах, особливо серед жінок і серед бідних соціальних шарів. Імовірно такі тенденції пов`язані з підвищеною сферою дії раку, діабету, легеневих і серцево-судинних хвороб, а для чоловіків додатково із-за поширеності ВІЛ-інфекції. Дослідники назвали такі дані "клином соціальної несправедливості", коли матеріально незабезпечене населення країни вимушене виживати в умовах дорогих послуг охорони здоров`я.