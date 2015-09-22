За час проведення АТО курси лікування за кордоном пройшли понад 120 військовослужбовців Збройних сил

За час проведення антитерористичної операції курси лікування у закордонних клініках пройшли 123 військовослужбовця Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк.

На сьогодні, за її словами, ще 35 поранених в ході АТО українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном.

«Із них 14 — у Німеччині, 7 — у США, по троє — в Румунії, Угорщині та Литві, двоє — в Австрії та по одному — в Ізраїлі, Великій Британії і Польщі», - додала Гаврилюк.

Вона також зазначила, що на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 178 військовослужбовців ЗСУ, які були поранені в ході АТО, ще 97 проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. Загалом, з початку року, реабілітаційне лікування пройшли 1402 учасника АТО.

Гаврилюк повідомила, що у 2015 році Міноборони отримало на медичне забезпечення близько 260 млн грн із державного бюджету, майже три чверті із яких витрачено на закупівлю медикаментів. Ще понад 2 млн грн, за її словами, надійшли на рахунки Міноборони як благодійна допомога.

Крім того, зауважила речниця Міноборони, громадяни України надають військово-медичним закладам та медичним підрозділам військових частин благодійну допомогу у натуральному вигляді. На цей час українська армія отримала ліки та медичне майно на загальну суму понад 182 млн грн.