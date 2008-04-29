Підліткам заборонять робити татуювання та пірсинг

У Бундестагу почалися дебати про заборону пластичних операцій для неповнолітніх пацієнтів. Особливий акцент було зроблено на пірсинг і нанесенні татуювань.

За заявою голови професійного об`єднання дитячих лікарів, найбільший ризик ускладнень виникає саме після цих процедур. Представники Асоціації німецьких пластичних хірургів, у свою чергу, повідомили, що 10% їх пацієнтів - неповнолітні. www.utro.ua