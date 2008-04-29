Підліткам заборонять робити татуювання та пірсинг
12:19, 29 квітня 2008Країна
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Ініціатива дитячих лікарів Німеччини
У Бундестагу почалися дебати про заборону пластичних операцій для неповнолітніх пацієнтів. Особливий акцент було зроблено на пірсинг і нанесенні татуювань.
За заявою голови професійного об`єднання дитячих лікарів, найбільший ризик ускладнень виникає саме після цих процедур. Представники Асоціації німецьких пластичних хірургів, у свою чергу, повідомили, що 10% їх пацієнтів - неповнолітні. www.utro.ua
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