У Запоріжжі ліквідовано канал постачання наркотичних ліків

13:10, 29 квітня 2008
Країна
0

Злочинне угруповання намагалося налагодити нелегальне постачання сильнодіючих отруйних ліків "Трамадол" та "Кетамін" в особливо великих обсягах...

У Запоріжжі співробітниками Служби безпеки України припинено протиправну діяльність членів організованого злочинного угруповання, які намагалися налагодити нелегальне постачання до регіону та подальший збут сильнодіючих та отруйних лікарських засобів «трамадол», «кетамін» в особливо великих обсягах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 24 квітня під час проведення санкціонованого обшуку гаража, який належав одному з членів злочинного угруповання, співробітниками СБУ виявлено понад 750 тисяч пігулок лікарського засобу «трамадол», 9 тисяч ампул препарату «кетамін», а також сильнодіючі медичні препарати, що містять в собі прекурсор псевдоефедрин. За попередніми оцінками, загальна вартість лікарських засобів становить близько 2 млн. грн.

За фактом скоєння організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним транспортуванням з метою збуту, а також збутом особливо великих обсягів сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, СБУ порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 321 Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter