У Запоріжжі ліквідовано канал постачання наркотичних ліків

У Запоріжжі співробітниками Служби безпеки України припинено протиправну діяльність членів організованого злочинного угруповання, які намагалися налагодити нелегальне постачання до регіону та подальший збут сильнодіючих та отруйних лікарських засобів «трамадол», «кетамін» в особливо великих обсягах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 24 квітня під час проведення санкціонованого обшуку гаража, який належав одному з членів злочинного угруповання, співробітниками СБУ виявлено понад 750 тисяч пігулок лікарського засобу «трамадол», 9 тисяч ампул препарату «кетамін», а також сильнодіючі медичні препарати, що містять в собі прекурсор псевдоефедрин. За попередніми оцінками, загальна вартість лікарських засобів становить близько 2 млн. грн.

За фактом скоєння організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним транспортуванням з метою збуту, а також збутом особливо великих обсягів сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, СБУ порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 321 Кримінального кодексу України.