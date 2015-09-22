В Україні склалася критична ситуація із забезпеченням ВІЛ-інфікованих ліками

В Україні склалася критична ситуація із забезпеченням ВІЛ-інфікованих пацієнтів антиретровірусною (АРВ) терапією.

Про це голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ), Володимир Жовтяк заявив на прес-конференції в УНІАН.

«АРВ-терапія - важливий елемент у зупинці епідемії і найефективніший метод і ключовий фактор у зупинці епідемії СНІДу. Для цього потрібно лікувати 90% інфікованих пацієнтів. Тільки так ми можемо зупинити епідемію. В Україні - понад 218 тисяч зареєстрованих ВІЛ-інфікованих людей. Лікування отримують трохи більше 63 тисяч. Згідно із законом України, яким затверджено Держпрограму з протидії ВІЛ/СНІДу до 2018 року, до кінця цього року якісне лікування повинні отримувати понад 85 тис. людей з ВІЛ. Проте на сьогодні ситуація з доступом до лікування ВІЛ-інфікованих громадян залишається критичною. Це пов'язано з низкою чинників – і війною на сході, і частою зміною керівництва МОЗ, затягуванням тендерів, закупівля ліків за непрозорими схемами», - зазначив Жовтяк.

Читайте такожУ француженки ремісія ВІЛ-інфекції триває 12 роківЗа його словами, через переривання лікування ВІЛ-інфікованих в Україні є високий ризик втрати контролю над епідемією СНІДу.

«Для запобігання перериванню лікування та не допущення нового витка епідемії ВІЛ\СНІДу в нашій країні мережа ЛЖВ двічі терміново закуповувала АРВ-препарати на суму понад 5 мільйонів доларів і передала їх у клініки МОЗ», - сказав Жовтяк.

Лікар-інфекціоніст, науковий співробітник Інституту інфекційних захворювань ім.Громашевського Світлана Антоняк наголосила, що доступ до АРВ-терапії дає змогу зберегти життя ВІЛ-інфікованій людині.

«Проводячи АРВ-терапію, важливо дотримуватися кількох правил і головне з них - вона повинна бути безперервною. Це постулат. Для тих, хто перериває лікування, підвищується ризик смерті. Також АРВ-терапія - потужний профілактичний засіб, який не тільки поліпшує стан хворого, а й запобігає передачі ВІЛ-інфекції здоровим людям. Тому важливо надати АРВ-терапію всім, хто її потребує», - зазначила медик.