Переливання крові шкодить здоров’ю пацієнта?

Американські медики вважають, що процедура переливання крові від донора до пацієнта, крім потенційного ризику зараження різними інфекціями, несе і інші небезпеки для здоров`я хворих. Дослідження університетів Вірджинії і Мічігану показало, що переливання крові, пов`язано з вищими показниками смертності пацієнтів. Було встановлено, що сердечники, що одержали донорську кров, імовірніше помруть через рік або через 30 днів після переливання. Крім того, процедура була пов`язана з високим ризиком серцевого нападу і ниркової недостатності.

Тепер більшість хірургів в США погоджуються, що ризик для здоров`я, спровокований самою перелитою кров`ю, набагато більше, ніж вірогідність наявності в ній інфекцій. Зазвичай ця процедура застосовується як додаткова лікувальна міра при інтенсивній терапії або при хірургічних операціях, але близько 40-60% донорської крові не підходить для хворих людей, говорять представники Американської ради анестезіологів.

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