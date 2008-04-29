У Пекіні з 1 травня заборонять курити

Напередодні Пекінської Олімпіади Китай заборонив палити у громадських місцях. Спостерігати за дотриманням заборони тільки в столиці будуть більше 60 тисяч контролерів.

Як заявив представник муніципалітету Пекіна Сюнь Сяньлі, організатори прагнуть створити образ "зеленої" і "некурящої" Олімпіади і пропаганда відмови від куріння ведеться на підставі доводів не тільки про шкоду куріння для здоров`я, але і закликів збереження навколишнього середовища.

Заборона на куріння вступає в силу в Пекіні з 1 травня і розповсюджується на лікарні, учбові заклади, транспорт і культурні споруди. На всіх стадіонах і навіть в прес-центрі Ігор куріння буде повністю заборонено, передає ForUm.

В той же час з первинного "антитютюнового" списку були виключені ресторани, інтернет-кафе і бари, оскільки подібна заборона загрожує ним значним зниженням прибутку через відток клієнтів. Річ у тому, що куріння під час їжі є невід`ємною традицією китайського побуту.